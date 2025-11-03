Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Emine Duran öncülüğünde yürüttükleri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında, Yozgat İl Halk Kütüphanesi’nde temizlik, düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerileri toplum hizmetine dönüştürmek amacıyla Yozgat İl Halk Kütüphanesi’nde bir dizi çalışma yaptı.

Öğretim Görevlisi Emine Duran’ın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kütüphane raflarını düzenledi, kitapların sınıflandırılmasına destek oldu. Projeyi yürüten Öğretim Görevlisi Emine Duran, yapılan çalışmanın yalnızca bir ders uygulaması olmadığını, aynı zamanda çocuklarda ve gençlerde kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Duran, “Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin en temel amacı, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek topluma fayda sağlayan işler üretmeleridir. Halk Kütüphanemizde yürüttüğümüz bu çalışma da bu anlayışın bir sonucudur. Öğrencilerimiz hem ekip ruhunu hem de topluma katkı sunmanın mutluluğunu yaşadı” dedi.

Projeye katılan öğrenciler, toplum hizmetine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Kütüphaneler bilgiye açılan en önemli kapılardan biridir. Biz de küçük bir dokunuşla bu kapının daha erişilebilir, düzenli ve cazip hale gelmesine katkı sunduk” diye konuştular.