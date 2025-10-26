Yerköy Belediyesi, hemşehrilerine daha kaliteli ve hızlı ekmek hizmeti sunmak amacıyla Halk Ekmek Fırını’nda kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Fatih Arslan, yapılan yeniliklerle ilgili açıklamalarda bulunarak, fırının modern ekipmanlarla donatılacağını ve üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını duyurdu.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, “Yerköy Belediyesi olarak, hemşehrilerimize daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için Halk Ekmek Fırını’mızda kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlattık. Modern ekipmanlar ve artırılmış üretim kapasitesiyle, çok yakında yüzde 100 daha fazla üretimle halkımıza hizmet vereceğiz. Halkımızın sofralarına güvenle ulaşan ekmeğimiz, artık daha verimli ve daha güçlü bir altyapıyla üretilecek” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, fırın üretim hatları tamamen gözden geçirilerek modernize edilecek. Yeni makineler ve teknoloji ile üretim süreçleri hızlanacak, hijyen ve kalite standartları güçlendirilecek. Bu sayede hem günlük üretim kapasitesi iki katına çıkarılacak hem de ekmekler daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde halkın sofralarına ulaşacak.

Başkan Arslan, yenileme çalışmalarının amacının sadece üretim kapasitesini artırmak olmadığını, aynı zamanda hemşehrilerin taleplerine daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmak olduğunu belirtti.

Arslan, “Yenilenen fırınımız ile hem üretim verimliliğini artırıyor hem de halkımızın ekmek ihtiyacına daha hızlı cevap veriyoruz. Bu proje, Yerköy halkının yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bir hizmet adımıdır” dedi.

Fırın altyapısının güçlendirilmesi ile enerji verimliliği ve üretim sürekliliği sağlanacak. Belediye yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından Halk Ekmek Fırını’nın daha uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir üretim merkezi olarak hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında Yerköy halkı, modern, hızlı ve güvenli bir Halk Ekmek hizmetiyle buluşacak.