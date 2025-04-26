Cumartesi günü en düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C olarak ölçülecek. Nem oranı gün boyunca yüzde 62 ile yüzde 88 arasında değişirken, rüzgar saatte 11 kilometre hızla esecek.

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Pazar günü ise hava biraz daha serin olacak. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Nem oranı yüzde 49 ile yüzde 88 arasında değişirken, rüzgar hızının ise 17 kilometre/saat civarında olması bekleniyor.

Her iki gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ani sağanaklar ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

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Önümüzdeki hafta başında ise sıcaklıkların daha da düşmesi ve yağışların devam etmesi bekleniyor. Özellikle 28 Nisan Pazartesi günü sıcaklıkların 11°C'ye kadar gerilemesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması öngörülüyor.

Muhabir: Hakan Demirbaş