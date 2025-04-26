Cumartesi günü en düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık ise 16°C olarak ölçülecek. Nem oranı gün boyunca yüzde 62 ile yüzde 88 arasında değişirken, rüzgar saatte 11 kilometre hızla esecek.

Pazar günü ise hava biraz daha serin olacak. En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Nem oranı yüzde 49 ile yüzde 88 arasında değişirken, rüzgar hızının ise 17 kilometre/saat civarında olması bekleniyor.

Her iki gün boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Vatandaşların ani sağanaklar ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Önümüzdeki hafta başında ise sıcaklıkların daha da düşmesi ve yağışların devam etmesi bekleniyor. Özellikle 28 Nisan Pazartesi günü sıcaklıkların 11°C'ye kadar gerilemesi ve kuvvetli rüzgarların etkili olması öngörülüyor.