Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yozgat için 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı.

Yozgat’ta Hafta Sonu Hava Durumu

Bugün için Yozgat hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Yozgat hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 7 Eylül 2025 Pazar Yozgat hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 8 Eylül 2025 Pazartesi Yozgat hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 9 Eylül 2025 Salı Yozgat hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°.

Yozgat'ta Hafta Sonu Hava Durumu (1)

Sıcaklık Değeri En Yüksek İller Sıralandı

Hafta sonu en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 27, Yozgat’ta 29, İstanbul'da 28, İzmir'de 33, Antalya'da 29, Adana'da 33, Diyarbakır'da 36, Trabzon'da 27, Samsun'da 29, Erzurum'da 26 derece civarında seyredecek.

Muhabir: Ayşe Baran