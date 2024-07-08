Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kurslar ile gençler hafta sonlarını dolu dolu geçiriyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri için açılan gitar ve piyano kursu yoğun ilgi görüyor.

Açılan gitar ve piyano kursları gençlerin yeteneklerini geliştirirken hafta sonlarını da dolu dolu geçirmesini sağlıyor.

Tüm gençleri yetenekli oldukları kurslara davet eden Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlik Merkezimizde enstrüman kursları cumartesi ve pazar günleri yoğun bir katılımla devam etmektedir. Gençlerimiz istediği takdirde ve yeterli sayıya ulaşıldığında her türlü sanatsal kurs açmak düşüncesindeyiz.

Gençlerden hiçbir ücret talep etmeden, sadece yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerin zamanlarını iyi geçirmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak bizim en büyük kazancımız olacaktır. Gençlik merkezine aktif katılım sağlayan gençlerin hayata daha hazırlıklı ve donanımlı olmalarını sağlanmaktadır. Tüm gençlerimizi merkezimizde görmek en büyük dileğimizdir. Güçlü yarınlar için gençlik merkezimiz gençlerimizin yanında” şeklinde konuştu.