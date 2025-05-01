DSİ’den bilgilendirme toplantısı DSİ’den bilgilendirme toplantısı

Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında öğrenci seçme sınav sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Hafızlık Projesinin Amacı Konuşuldu

Toplantıya, dördüncü sınıf öğretmenleri, ilkokul müdürleri ve proje okullarının yöneticileri katıldı.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Biriminden sorumlu Şube Müdürü Işık Gün’ün başkanlığında yapılan toplantıda, hafızlık projesinin amacı, öğrenci seçme kriterleri, sınav takvimi ve uygulama süreci hakkında detaylı bilgiler verildi.

Hafızlık Projesinin Amacı Konuşuldu1

Ayrıca toplantıda, projeye katılacak öğrencilerin akademik ve manevi gelişimlerini destekleyecek faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Muhabir: Alpaslan Demir