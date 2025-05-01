Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında öğrenci seçme sınav sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya, dördüncü sınıf öğretmenleri, ilkokul müdürleri ve proje okullarının yöneticileri katıldı.
Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Biriminden sorumlu Şube Müdürü Işık Gün’ün başkanlığında yapılan toplantıda, hafızlık projesinin amacı, öğrenci seçme kriterleri, sınav takvimi ve uygulama süreci hakkında detaylı bilgiler verildi.
Ayrıca toplantıda, projeye katılacak öğrencilerin akademik ve manevi gelişimlerini destekleyecek faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.