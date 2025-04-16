Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşların hac ibadetini bilinçli ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla düzenlenen seminerler, 14-29 Nisan 2025 tarihleri arasında Yozgat genelinde gerçekleştirilecek.

İlk seminer Yozgat merkezde yapılırken, programa İl Müftüsü Ali Gülden de katıldı.

Müftü Gülden burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının maddi ve manevi hazırlıklarının önemine değinerek, “Sizler hac yolculuğuna çıkmadan evvel, ibadetinizi en güzel şekilde yapabilmeniz için farklı konularda bilgilendirmeler yapılacak. Hac ibadetinin provasını burada gerçekleştireceğiz. Bu seminerin faydasını, inşallah hac yolculuğunuz esnasında daha iyi anlayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Eğitim seminerlerinde, hac ibadetinin manevi boyutu, yolculuk öncesi hazırlıklar, Mekke ve Medine'deki uygulamalar ile sağlık ve rehberlik hizmetleri gibi konularda bilgilendirme yapılacağı belirtildi.