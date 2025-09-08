Saraykent ilçesine ataması gerçekleştirilen İlçe Emniyet Amiri Aslan Demirkazan ve İlçe Tarım Müdürü Süleyman Doğan, Kaymakam Mete Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Saraykent ilçesine yeni atanan İlçe Emniyet Amiri Aslan Demirkazan, Kaymakam Mete Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, ilçe güvenliği, huzurun korunması ve asayişin sağlanmasına yönelik konular görüşüldü.

Kaymakam Mete Öztürk, yeni görevinde Emniyet Amiri Aslan Demirkazan’a başarılar dileyerek, emniyet teşkilatının toplum güvenliği açısından önemine dikkat çekti. İlçede vatandaşların huzuru için gerekli her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

İlçe Emniyet Amiri Aslan Demirkazan ise nazik kabullerinden dolayı Kaymakam Öztürk’e teşekkür ederek, Saraykent’in güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Tarımsal Faaliyetler

Saraykent İlçe Tarım Müdürü olarak göreve başlayan Süleyman Doğan, Kaymakam Mete Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Mete Öztürk, yeni görevinde Süleyman Doğan’a başarılar dileyerek, tarımın Saraykent için önemine vurgu yaptı. İlçe tarımında sürdürülebilir projelerin destekleneceğini belirten Kaymakam Öztürk, iş birliği ve koordinasyonun önemini ifade etti.

İlçe Tarım Müdürü Süleyman Doğan ise nazik kabullerinden dolayı Kaymakam Öztürk’e teşekkür ederek, Saraykent tarımına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için yoğun çaba göstereceklerini söyledi.