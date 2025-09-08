Okulların açılmasıyla birlikte Yozgat’ta jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim yaptı. Denetimlerde hem şoförler hem de öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

Okul Çevreleri İçin Önem Arttı

Yozgat merkez, Sorgun, Saraykent, Yerköy, Akdağmadeni, Yenifakılı ve Şefaatli ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde Trafik Jandarması ve Asayiş ekipleri denetim gerçekleştirdi. Özellikle okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde servis araçları tek tek incelendi.

Denetimlerde şoförlere hız kurallarına uymanın önemi, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte görme–görülme konuları anlatıldı. Öğrenciler de aynı başlıklarda bilgilendirilerek güvenli yolculuk için dikkat etmeleri gereken kurallar hatırlatıldı.

Denetimler Devam Edecek

Jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte yapılan bu denetimlerin devam edeceğini belirterek hem şoförlerin hem de öğrencilerin trafik kurallarına uymasının önemine dikkat çekti.