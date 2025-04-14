Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenlik Ve Asayiş Değerlendirildi7

Toplantıda, 2025 yılının ilk üç ayında il genelinde yürütülen güvenlik ve asayişe yönelik çalışmalar ele alındı.

Güvenlik Ve Asayiş Değerlendirildi3

Kadışehri okuyor projesi devam ediyor Kadışehri okuyor projesi devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili birim amirleri tarafından Vali Özkan’a brifing sunularak, Yozgat genelinde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi verildi.

Güvenlik Ve Asayiş Değerlendirildi

Vali Özkan, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, Yozgat’ın huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Alpaslan Demir