Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılının ilk üç ayında il genelinde yürütülen güvenlik ve asayişe yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili birim amirleri tarafından Vali Özkan’a brifing sunularak, Yozgat genelinde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi verildi.

Vali Özkan, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, Yozgat’ın huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.