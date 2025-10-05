Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektörün güvenlik personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla bin 141 yeni güvenlik görevlisi alımı ilanını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Alımlar, Yozgat dahil Türkiye genelindeki 81 ildeki çeşitli işyerlerini kapsıyor.

Resmi açıklamaya göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, güvenlik kadrolarını güçlendirmek için personel alımı yapacak. Başvurular ise tamamen online olarak, İŞKUR’un resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Alınacak Personel Kadroları

Başvurular sonucunda istihdam edilecek pozisyonlar ve sayılarına göre dağılım şu şekilde:

Güvenlik Görevlisi: 560 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 352 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 161 kişi

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 51 kişi

Güvenlik Görevlisi (Hastane): 21 kişi

Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları): 1 kişi

Çalışma Şartları ve Maaşlar

Özel sektörde güvenlik görevlisi olarak çalışacak adayların maaşları, görev yapılan pozisyona ve işyerine göre değişiklik gösteriyor. Genel olarak maaşlar asgari ücret ile 30–40 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca bazı firmalar, çalışanlarına yemek ve yol desteği gibi ek sosyal haklar da sağlıyor.

Çalışma sistemi genellikle vardiyalı olarak uygulanıyor. 7/24 güvenlik hizmeti sunan firmalarda hem gece hem gündüz vardiyası bulunuyor.

Başvuru Şartları

Güvenlik görevlisi alımları için adaylardan talep edilen şartlar şöyle sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak (bazı ilanlarda ilkokul mezunu adaylar da kabul ediliyor)

18 yaşını doldurmuş olmak

Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak (5188 sayılı Kanun gereği)

Adli sicil kaydının temiz olması

Firmalar, bazı ilanlarda tecrübe şartı arayabilirken, deneyimsiz adaylar için de iş imkânı sağlanıyor.

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR’un [esube.iskur.gov.tr](https://esube.iskur.gov.tr) adresine giriş yaparak “İş İlanları” bölümünden “Güvenlik Görevlisi” pozisyonlarını aratabilir. Başvurular, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile online olarak tamamlanabiliyor.

Uzmanlar, adayların başvuru öncesinde İŞKUR profilindeki özgeçmiş bilgilerini güncellemelerinin, işverenler tarafından tercih edilme şansını artırdığını belirtiyor.