Yozgat'ta Güvenlik Çalışmaları Için Toplantı Düzenledi!

Güvenlik Çalışmaları Görüşüldü

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdür Vekili Cenk Gedik’i makamında ağırladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdür Vekili Cenk Gedik’ten il genelinde asayiş, trafik ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Görüşmede, güvenlik güçlerinin çeşitli suç unsurlarıyla mücadelede gerçekleştirdiği faaliyetler ve trafik tedbirleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Vali Özkan, İl Emniyet Müdürlüğü’nün üstlendiği önemli görevleri başarıyla yerine getirmesinden dolayı Müdür Vekili Gedik ve tüm personele teşekkür etti.