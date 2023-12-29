Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sarıkaya ilçesinde öğrencilerin güvenli bir şekilde okullara giriş çıkışlarının sağlanması hedefiyle trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.

Öğrenci servislerinin belge denetimleri ile öğrencilerin güvenli bir şekilde servis araçlarına bindirilmesi ve karşıdan karşıya güvenli geçişleri sağlamaya yönelik yapılan uygulamalarda ayrıca öğrencilere trafik eğitimi de verildi. Sarıkaya’da özellikle okul çıkışlarında öğrenci güvenliğini sağlamak ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından okullarda gerçekleştirilen denetim uygulamasında, öğrencilerin çıkış alanına araç giriş ve çıkışını önlemek için özel tedbirler alındı. Trafik ekipleri, sürücülere sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, okul çevresindeki trafiği düzenli bir şekilde yönlendirdi.

Ekipler tarafından okul çevrelerinde, okul başlangıç ve çıkış saatlerinde uygulamaların düzenli olarak devam edeceği, servis kontrolleri ile trafik denetimlerinin süreceği belirtildi.