Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda 4 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin birinci maddesinde Çayıralan’a bağlı köylerin kanalizasyon tesisi yapım projesi için ayrılan 250 milyon lira ödeneğin yine aynı ilçeye bağlı köylerin diğer köy alt ve üst yapım projelerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması hakkında İl Özel İdaresinin teklif yazısı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Yozgat’ın ekonomik kalkınması ve gelişimi sürecinde sosyo-ekonomi kaynakların bilinmesi ve etkin kullanılması için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi ve 31. maddeleri gereğince 2025-2029 yılları arası 5 yıllık strateji plan taslağının konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülmekte olan TR 72/24/FZD/-TURİZM referans numaralı 2024 yılı Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında İl Özel İdaresi adına ‘Bozok Yaylası Etnospor Merkezi’ başlıklı proje faaliyet başvurusunda bulunulması, başarılı olması durumunda projede temsile, ilzama ve proje faaliyet belgelerini imzalamaya projede öngörülen eş finansman katkısının tamamının sağlanması ve projenin uygulanması amacıyla Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ın yetkili kılınması meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Gündemin son maddesinde Yerköy’e ne miktarda ve hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığı, ayrılan ödeneklerden ne miktarda sarfiyat yapıldığı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Raporla alakalı bir açıklama yapan Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Osman Biçer şunları söyledi: “il Özel idaresi 2024 yılı yatırım programı bütçesinden ilimiz Yerköy ilçesine bağlı köylerin kanalizasyon yapım bakim ve onarım projesine 500 milyon lira içme suyu yapım projesine 4 milyon 500 bin lira, kilitli parke yapım projesine 2 milyon 500 bin lira, 2. kat asfalt kaplama projesine 3 milyon lira, GES projesine 1 milyon lira, diğer alt ve üst yapım projesi için 2 milyon 730 bin lira ve cari giderler için 2 milyon lira olmak üzere toplam da 16 milyon 230 bin lira ayrılmıştır. Bahis konusu ödeneklerden İlçenin acil ihtiyaçlarından 198 bin lira bedelle Süleymanlı- Hatip ve Yukarıeğerci köyleri içme suyuna dalgıç pompa alımında, 270 bin lira bedelle köylerin içme suyuna klor alımında, 1 milyon 100 bin lira bedelle Hacıçesmesi-Karlı köyüne içime suyu deposu, 500 bin lira bedelle Hacıosmanlı köy içme suyuna alt biriktirme yapımına, 430 bin lira bedelle ilçeye bağlı köylerin içme suyu depolarının bakım onarımında harcama yapıldığı, 260 milyon 400 bin liranın ilçeye bağlı köylerde kullanılmak üzere inşaat malzemesi alımında sarf edildiği, 187 bin 885 lirasının birlik huzur hakki ödemlerinde, 2 bin 544 lirasının MTV ödemesinde, 30 bin lirasının ikram bedelinde, 6 bin 200 lirasının muhasebe program ödemesinde ve 20 bin lirasının muhtarlar günü kutlamaları ödenmesinde sarf edilmek üzere toplamda 246 bin 629 lira ödeneğin cari giderler hesabından karşılaştığında, kanalizasyon yapım bakım ve onarım giderleri harcama kaleminde bulunan 500 bin lira ödeneğin 2. kat asfalt kaplama programına aktarma yapıldığı diğer ödeneklerin ise yıl içerisinde peyder pey olarak sarf edileceği komisyonca tespit edilmiştir.”