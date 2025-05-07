Toplantıda, eğitim, tarım ve su kaynakları ile ilgili üç gündem maddesi ele alındı.

TUVALET SORUNU GÖRÜŞÜLDÜ

Gündemin birinci maddesinde Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ramazan Dolgun, Yenifakılı’da bulunan Bektaşlı Şehit Halim Bulut İlkokulu’nda öğrenci ve öğretmen tuvaletlerinin okul binası dışında farklı bir yapıda yer aldığını belirtti.

Öğrencilerin dersten izin alarak dışarıya çıkmak zorunda kalmasının olumsuzluk teşkil ettiğini ifade eden Dolgun, mevcut binada bulunan boş bir odanın tuvalet olarak düzenlenmesinin uygun olacağını söyledi.

Dolgun, Fehimli İlkokulu ve Ortaokulu’nda ise prefabrik ana sınıfı dersliğinin çatısında yağmur ve ısının etkisiyle oluşan açıklıkların su sızdırdığı, çatı oluklarının değiştirilmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca, okul binalarında ısı yalıtımı ve dış cephe boyaması yapılması gerektiği belirtildi.

Dolgun, Cumhuriyet İlkokulu’nda ise ısı yalıtımının bulunmadığı ve okul binasına ısı yalıtımı yapılmasının ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

TARIM VE HAYVANCILIK DEĞERLENDİRİLDİ

Gündemin ikinci maddesinde Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Harun Meriç, Aydıncık ilçesinde yapılan incelemelere ilişkin raporunu sundu.

Meriç, ilçenin yüzde 34’ünün tarım arazisi, yüzde 56’sının orman, yüzde 9’unun ise çayır ve mera alanlarından oluştuğunu belirtti.

Meriç yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aydıncık’ta tarım arazilerinin büyük bölümünde kuru soğan üretimi yapılırken, buğday, arpa, fasulye, nohut, patates ve yeşil mercimek üretimi de yaygın olarak gerçekleştiriliyor. İlçede sulama faaliyetlerinin bir kısmı şahsi imkanlarla, bir kısmı ise sulama kooperatifleri aracılığıyla yürütülüyor. Hayvancılık alanında ise ilçede 4 bin 96 kültür ırkı, 2.389 kültür melezi, 385 yerli ırk, 72 manda, 3 bin 170 koyun ve 2 bin 558 kıl keçisi bulunuyor. Kene ile mücadele, şap, kuduz, veba ve Brucella aşılamalarının düzenli olarak yapılıyor.”

ÇEKEREK BARAJI’NA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Gündemin son maddesinde Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Osman Biçer, Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı’na ilişkin bilgi verdi.

Biçer, baraj inşaatının 1998 yılında başladığını, 2011 yılında su tutulmaya ve 2014 yılında ise su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı kapsamına alındığını aktardı.

Biçer, Çekerek Barajı’nın bin 310 hektometreküp göl hacmi, 4 bin 450 hektar maksimum göl alanı ve 50 milyon kilovat saat enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Biçer, baraj gölünde alabalık, gümüş, sazan, kerevit ve şiraz balığı yetiştirildiği, avlanan ürünlerin ise Samsun ve Avrupa ülkelerine (Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan) pazarlandığı ifade etti.