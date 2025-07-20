Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulamaya konulan ve her yaz tatilinde çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan “GSB Yaz Okulları” projesi, Yozgat’ta büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen organizasyon kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen yaz okulu faaliyetleri, hem katılımcılardan hem de velilerden tam not aldı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Enerjinin yüksek olduğu GSB Yaz Okulları, il genelinde büyük bir heyecan ve katılımla tüm hızıyla devam ediyor” denildi.

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GSB Yaz Okulları, yalnızca sporla sınırlı kalmayıp çok sayıda branşı ve etkinliği içerisinde barındırıyor.

Basketbol, futbol, voleybol, yüzme, masa tenisi gibi temel spor dallarının yanı sıra geleneksel oyunlar, el sanatları atölyeleri, müzik ve drama etkinlikleri gibi kültürel faaliyetler de çocuklara sunuluyor.

Ayrıca okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kitap okuma saatleri, doğa yürüyüşleri ve çevre bilinci temalı etkinlikler de program dahilinde yer alıyor.

Tüm etkinlikler, alanında uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun biçimde planlanıyor.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yaz okullarının yalnızca yaz tatilini değerlendirme aracı olmadığını, aynı zamanda çocukların özgüven kazanmaları, takım çalışmasını öğrenmeleri ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri açısından da önemli bir sosyal yatırım olduğunu vurguladı.

Yetkililer açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “GSB Yaz Okulları, gençlerimizin fiziksel aktivitelerle enerjilerini doğru yöne kanalize ettikleri, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinip sosyal becerilerini geliştirdikleri bir eğitim platformudur. Velilerimizden gelen olumlu geri bildirimler, projenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.”