Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Boğazlıyan ilçesi bir beldesinde havaya ateş açılması sonucunda harekete geçti.

Boğazlıyan ilçesi bir beldesinde havaya ateş açılmasıyla düğün eğlencesinde havaya ateş açtığı tespit edilen, (E.A.) ve (H.A.D.) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Yapılacak olan düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokma olaylarının önüne geçmek amacıyla, yapılan çalışmalar sonucu; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında Yozgat- Boğazlıyan ilçesi bir beldesinde havaya ateş açılması ile ilgili Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; düğün eğlencesinde (E.A.) ve (H.A.D.) isimli şüpheli şahısların havaya ateş açtığı, (E.A.) ve (H.A.D.) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 2 adet kurusıkı tabanca (ruhsatlı) ele geçirilmiştir. (M.D.G.) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir.”