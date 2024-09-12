Türkiye’nin tam ortası Yozgat'ta gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 14’üncüsü düzenlendi.

Geçen yıl 234 bin ziyaretçiyi ağırlayan Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı bu yıl yaklaşık 250 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Açılışa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“YOZGAT BİRÇOK ALANDA TÜRKİYE’DE BİRİNCİLİĞİ TAŞIYOR”

Fuar açılışında bir açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Ticaret Odalarımızın ve Ticaret Borsalarımızın öncülüğünde hemşehrilerimizin ve dışardan gelen misafirlerimizin katılımıyla 14’cüsünü düzenlediğimiz Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarında bir aradayız. Yozgat bir yandan turizmle, bir yandan sanayide yol yürürken ana sektörü olan tarımda yol almaya yürümeye devam ediyor. Coğrafyamız Türkiye’nin 14. Büyük coğrafyası ve ekilebilir 6 milyon 130 bin dönümlük arazisi ile tarım potansiyeli olarak ta Türkiye’de 5’inci olan büyük illerimizden birisi. Yozgat’ta genel itibariyle tarım sektöründe yaklaşık 37 bin traktörümüz, 200 binin üzerinde iş makinemiz ve 45 bine yakın çiftçimizle beraber tarımsal faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tarımda Yozgat birçok alanda da Türkiye’de birinciliği taşıyor. Yeşil mercimek üretiminde Türkiye birincisiyiz. Nohut ekiminde Türkiye ikincisiyiz. Şeker pancarı üretiminde Türkiye ikincisiyiz. Buğday ekiminde Türkiye beşincisiyiz. Ana sektörümüz olan tarımda bir taraftan ekimle, bir taraftan makine modarisazyon ve üretimde yolumuza devam ediyoruz. Burada bulunan firmaların birçoğu Sarıkaya’dan, Yozgat’tan Yerköy’den bizim ilçelerimizden katılan bizim üreticilerimiz. Fuar vesilesiyle üretimcimizle makine üreticilerimiz bir araya gelecek bir arada olacak. İlimizin tanıtımı açısından önemli olan bu fuarımıza emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler dimdik sarsılmadan, yıkılmadan tarım kenti olan Yozgat’ta yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“FUARIMIZ GELİŞEREK BÜYÜYOR”

Kobi Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat ise, “14 yıldır gelişerek büyüyor fuarımız. Her yıl yeni teknolojiler fuarımızda buluşuyor. Fuarımız Türkiye Odalar Birliği fuar sıralamasında Türkiye’de ki 84 fuar içerisinde şuanda 11. Sıraya yerleşmiş durumda. Bu yıl 178 firma, 389 markanın katılımıyla fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 250 bin civarında ziyaretçimiz olmuştu bu yılda 250- 300 bin arasında ziyaretçi hedeflemekteyiz. Fuarımız bölgesel bir fuar olmasına rağmen gerçekten aktif ve kaliteli bir fuar" dedi.

Tokat, "Fuarımız çevre illerden Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun ve Yozgat ilçelerine hitap etmekte. Çankırı’dan çok ciddi ziyaretçilerimiz var. Bölgede çiftçilerimizin bilinçlenmesine çok katkı sağlıyor aynı zamandı üretici firmalarında çiftçilerle buluşması ile birlikte üreticiler çiftçilerin istediği yönde AR-GE çalışması yaparak yeni makinalar üretmeye başlıyorlar. Çiftçilerimiz daha verimli ürünler üretmiş oluyorlar ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyor. Fuarımız Yozgat ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor otellerimizde yer yok çoğu firmamız şuan itibariyle Sorgun’da bulunan otellere gitmiş durumda” diye konuştu.

“YOZGAT’IMIZDA BÖYLE BİR FUARIN OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Belediye Başkanı Kazım Arslan, “14. Tarım fuarının Yozgat için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Yozgat’ımızda böyle bir fuarın olması bizim için çok önemli böyle bir fuarın süreklilik arz etmesi 14 yıl gibi bir süreyi yabana atmamak gerekiyor. Bu yıla kadar sürmesi bizim için kıvanç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT TARIM VE HAYVANCILIK ŞEHRİ”

Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Fuarımızda çok güzel bir tablo var. İş insanlarımızın firmalarımızın getirmiş olduğu bütün ürünler, çiftçimizin kullanacağı ürünler var. Memleketimiz için hayırlı olur. Üretim ve tarım Yozgat için çok önemli üretim Türkiye içinde çok önemli Yozgat tarım ve hayvancılık şehri olduğu için ilimizin en büyük ihtiyacını karşılayan bu fuarda sergileniyor. Devletimizin verdiği desteklerle teknolojinin gelişmesi ortaya koyduğu güzellikleri görünce çok mutlu oluyoruz. Tarıma çok destek vererek tarıma, hayvancılığı geliştirmenin mücadelesini veriyoruz” dedi.

“İLİMİZİN EN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAĞI TARIMDIR”

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, “Yozgat’ta bu şekilde fuarların açılması ve özellikle de tarım fuarının açılması önemlidir. İlimizin ve orta Anadolu’nun en önemli geçim kaynağı tarımdır. Tarımdaki son teknolojilerin yeniliklerin çiftçimize tanıtılması onların daha iyi bir tarım yapabilmesi için önemlidir. Fuarı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.