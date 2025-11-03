Sosyal medyada motosiklet üzerinde uzun namlulu silahla poz veren iki kişi, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Silahın Oyuncak Olduğu Belirlendi

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında motosiklet üzerinde uzun namlulu silahla paylaşım yapan iki kişinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, görüntülerde yer alan silahın oyuncak olduğunun anlaşıldığı, şahıslar hakkında ise idari işlem uygulandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medya platformlarında motosiklet üzerinde uzun namlulu silah ile paylaşım yapan iki şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Görüntülerde yer alan silahın oyuncak olduğu anlaşılmış, şahıslar hakkında idari işlem uygulanmıştır. Şehrimizin huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.”