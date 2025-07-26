Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki cadde ve sokaklarda izinsiz olarak asılan yelken bayrak, flama ve yönlendirme tabelalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şehir estetiğini bozan, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen izinsiz görsellerin kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalarda, ilgili kişi ve kurumlar uyarılarak gerekli işlemler yapılıyor.

Zabıta ekipleri, izinsiz yerleştirilen yönlendirme levhaları ile reklam unsurlarının şehir genelinde kaldırılacağını belirterek, tüm vatandaşların ve işletmelerin belediyeden izin almadan bu tür uygulamalara başvurmamaları konusunda uyarıda bulundu.