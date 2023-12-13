Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden tarafından Diyanet İşleri Başkanlığınca Yozgat’a atanan 4-b sözleşmeli personele kurum "Kurum Aidiyeti ve Motivasyon (Oryantasyon)" konulu eğitim semineri düzenlendi.
Şehit İbrahim Yılmaz Diyanet Akademisi Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde yeni başlayan personele kurumsal aidiyet duygusunun arttırılması, kurum kültürüyle birlikte görev yapacağı birime hızlı bir şekilde uyum sağlaması, organizasyon şemamızın tanıtılması gibi konuları içeren oryantasyon eğitimi verildi.Kaynak: Haber Merkezi