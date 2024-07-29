Yozgat Vali Yardımcısı iken Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamlığına atanan Halil Dalak görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son Kaymakamlar Kararnamesi ile Sarıgöl Kaymakamı olarak atanan Halil Dalak ilçeye gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kaymakamlar kararnamesi ile Yozgat Vali Yardımcılığından Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamlığına atanan Halil Dalak, Sarıgöl Hükümet Konağı önünde daire amirleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından makamına geçen Kaymakam Dalak, daire amirlerinden ilçenin sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.