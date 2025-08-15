Yozgat İl Özel İdaresi Eski Genel Sekreteri Kastamonu'nun Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık AK Partiye geçti.
Kastamonu'nun Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende AK Parti rozetini takarak yeni partisinde yerini aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozet taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
AK Parti'ye katılan isimler şu şekilde: “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP), Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP), Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP), Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP), Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP), Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İYİ Parti), Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP), Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti).”