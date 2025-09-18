Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde görev değişimi gerçekleştirildi.

2018 yılından bu yana Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü olarak görev yapan Turgut Uslu, Bakanlık tarafından uygulanan rotasyon kapsamında görevini Emre Ertem’e devretti.

Uslu’nun görev süresi boyunca hayata geçirilen çalışmalar ve hizmetler dolayısıyla teşekkür edilirken, emeklerinin kurum için önemli bir değer olduğu vurgulandı.

Şube Müdürlüğüne vekâleten atanan Emre Ertem’e ise yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk yaptığı açıklamada, “Turgut Uslu’ya bugüne kadar yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevi devralan Emre Ertem’e başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.