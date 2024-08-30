Kanyonun içinde bulunan bir dağ, sırt üstü yatan bir insan yüzünü andıran doğal şekliyle dikkat çekiyor. Bu sıra dışı manzara, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

DOĞANIN ŞAŞIRTICI DETAYLARI

Kazankaya Kanyonu’nda yer alan ve insan yüzüne benzerliğiyle dikkat çeken bu dağ, ilçede yaşayan heykeltıraş Erol Gürgen tarafından keşfedildi. Gürgen, dağın yüz hatlarına benzer detaylarını ilk fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtiyor.

Gürgen, "Dağa dikkatli baktığınızda, göz kapağından buruna, çeneye kadar net bir şekilde bir insan silueti görmek mümkün. Bu tür doğal oluşumlar nadir bulunur ve doğanın ne kadar şaşırtıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

YETKİLİLER DAHA ÇOK ÇABALAMALI!

Aydıncık ilçesi ve çevresinde bulunan doğal güzelliklerin korunması için yerel yetkililerin de harekete geçmesi gerekiyor.

Bölgenin doğal yapısının bozulmaması ve ziyaretçilerin bu eşsiz manzaranın tadını çıkarabilmesi için çeşitli tedbirler alınması gerekiyor.

YOZGAT’IN DOĞAL ZENGİNLİKLERİNE YENİ BİR EKLEME

Bu ilginç doğa oluşumu, Yozgat’ın doğal zenginliklerine yeni bir ekleme olarak öne çıkıyor. Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonu, zaten ziyaretçilerine sunduğu muhteşem manzaralarıyla bilinirken, bu yeni keşif, bölgenin cazibesini daha da artırıyor.

Yerel halk, bu doğa harikasının daha geniş kitleler tarafından tanınmasını ve Yozgat’ın doğal turizm potansiyelinin daha da gelişmesini umut ediyor.