Yozgat'ta önceki gün akşam saatlerinde yağmur sırasında gökyüzünde beliren gökkuşağı, izleyenlere görsel şölen sundu.

Yozgat'ta dün gün boyu etkili olan güneşli hava, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

Yağmurun ardından güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Çekerek ilçesinde pek çok noktadan net bir şekilde görülebilen gökkuşağı oldukça ilgi gördü.

Doğanın bu nadide gösterisi, kısa süre de olsa gökyüzünü renk cümbüşüne çevirdi.