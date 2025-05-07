Yozgat'ta önceki gün akşam saatlerinde yağmur sırasında gökyüzünde beliren gökkuşağı, izleyenlere görsel şölen sundu.

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Gökkuşağı (2)

Yozgat'ta dün gün boyu etkili olan güneşli hava, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

Görsel Şölen Sundu1

Yağmurun ardından güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Görsel Şölen Sundu2

Çekerek ilçesinde pek çok noktadan net bir şekilde görülebilen gökkuşağı oldukça ilgi gördü.

Doğanın bu nadide gösterisi, kısa süre de olsa gökyüzünü renk cümbüşüne çevirdi.

Kaynak: İHA