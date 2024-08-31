SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütülen "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı projesinde 5. takım gönüllülüğü kapsamında 6 gönüllü arandığı açıkladı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Uğuz şunları söyledi: “Gönüllülük faaliyetleri 12 Eylül - 21 Ekim 2024 tarihler arasında 40 gün süreyle Sorgun'da düzenlenece. Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Yüksek öncelikli alanlarda gönüllü ekipler programı, gönüllülük ekipleri, en az 5 kişiden oluşan grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllülük yapmasına olanak sağlayan dayanışma faaliyetleridir. Yüksek öncelikli alanlarda gönüllülük ekipleri, en az iki farklı ülkeden 18-30 yaş arası gençlerin dayanışma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir.”

“40 GÜN SÜRECEK”

Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) detayları hakkında bilgi aktaran Başkan Uğuz, “Gönüllülük faaliyetleri 12 Eylül - 21 Ekim 2024 tarihleri arasında 40 gün sürecektir. Gönüllüler haftanın belirli günlerinde spor kurslarına katılacak ve spor, sağlıklı beslenme, çevre ve kanser üzerine çeşitli faaliyetler düzenleyecekler. Gönüllüler haftada 35 saat gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak ve haftada 2 (iki) gün tatil yapacaktır. Gönüllüler hafta içi veya hafta sonu 10.30-17.30 saatleri arasında gönüllülük faaliyetlerinde yer alacaktır. Program kapsamında gönüllülere 40 gün için 250 Euro cep harçlığı ödemesi yapılacak. Gönüllülük takımında Türkiye'den ve İtalya, Kuzey Makedonya ve Ürdün'den, olmak üzere toplamda 16 genç katılım sağlayacak. Gönüllülük programına Yozgat bölgesinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Gönüllülük faaliyetleri Sorgun'da gerçekleşecektir. Gönüllülük programını başarıyla tamamlayan katılımcılara Youthpass Sertifikası verilecektir. Gönüllülük programına 18-30 yaş grubu aralığındaki gençler başvuru yapabilir. Daha önce bireysel kısa dönem (2 ay) ve uzun dönem (12 ay) gönüllülük yapan katılımcılar bu projeye başvuru yapabilir. Gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren bir gönüllülük sözleşmesi imzalanacaktır. Gönüllülerin seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeterliliği ve gönüllülük çalışmaları kriterleri göz önünde bulundurulacaktır. Gelen başvurular Sorgun Gençlik Derneği tarafından oluşturulan komisyon tarafından okunup, değerlendirecek. Değerlendirmesi olumlu olan potansiyel gönüllüler ile bir ön görüşme yapılacaktır.