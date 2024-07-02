Düğünde kavga çıktı: 4 kişi tüfekle yaralandı! Düğünde kavga çıktı: 4 kişi tüfekle yaralandı!

Yozgat dahil 81 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen 100 operasyonda yakalanan 149 organizatörden 42'si tutuklandı.

42 Kişi Tutuklandı2

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam 100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA