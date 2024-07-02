Yozgat dahil 81 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen 100 operasyonda yakalanan 149 organizatörden 42'si tutuklandı.

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam 100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı" ifadelerine yer verdi.