İl Müdürü Uyar, program kapsamında sağlanacak geri ödemeli desteklerin, 36 aylık program süresi sonunda ödenmeye başlanacağını ifade etti.

İş Kurma ve İş Geliştirmeye Ayrı Destekler

Faiz veya komisyon uygulanmayacağını vurgulayan Uyar, bunun girişimciler için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Uyar yaptığı açıklamada, “İş Kurma Desteği, KOSGEB tarafından desteklenen tüm sektörlerdeki işletmelere verilecek. İş Geliştirme Desteği ise özellikle imalat sanayisinin yanı sıra telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinde faaliyet gösteren işletmelere sağlanacak” dedi.

Genç, Kadın ve Engelli Girişimcilere Ek Destek

Genç girişimciler, kadınlar, engelliler, gaziler ve birinci dereceden şehit yakınlarının destek üst limitinden 150 bin lira daha fazla yararlanabileceğini kaydeden Uyar, bu uygulamanın girişimcilikte fırsat eşitliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

“Yozgat’ta 89 Girişimci Destek Aldı”

Uyar, Yozgat’ta girişimciliğin gelişimine büyük önem verdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “2025 yılının ilk iki çağrı döneminde toplam 89 girişimcimize destek sağladık. Bu girişimcilerimizden bir kısmı kendi işini kurarken, bir kısmı da mevcut işletmesini büyütmek için bu desteklerden faydalandı. Girişimcilik kültürünü geliştirmek, iş gücü piyasasına yeni aktörler kazandırmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

“Başvurular 31 Ekim’de Sona Erecek”

Desteklerden yararlanmak isteyen girişimcilerin başvurularını 31 Ekim 2025 tarihine kadar kosgeb.gov.tr adresi üzerinden yapabileceğini hatırlatan Uyar, girişimcilere çağrıda bulunarak, “Her girişimcimiz başvuru sürecinde KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü’nden bilgi ve danışmanlık alabilir. Amacımız, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesini ve mevcut işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesini sağlamaktır” dedi.

Personel, Yazılım ve Makine Desteği

Uyar, KOSGEB girişimci destek programı ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilere personel, yazılım, makine-techizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunduklarını söyledi.