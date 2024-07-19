Türkiye İstatistik Kurumu trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Yozgat’ta haziran ayı itibariyle toplam taşıt sayısı 124 bin 182 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı. Buna göre Türkiye’de haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı. Haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2’sini motosiklet, yüzde 38,1’ini otomobil, yüzde 6,7’sini kamyonet, yüzde 3,1’ini traktör, yüzde 1,2’sini kamyon, yüzde 0,4’ünü minibüs, yüzde 0,2’sini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 22,7, motosiklette yüzde 11,6 ve otomobilde yüzde 0,2 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 36,4, kamyonda yüzde 24,6, traktörde yüzde 22,4, kamyonette yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 11,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI HAZİRAN AYI SONU İTİBARIYLA 29 MİLYON 987 BİN 701 OLDU

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5’ini otomobil, yüzde 18,8’ini motosiklet, yüzde 15,3’ünü kamyonet, yüzde 7,4’ünü traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 1,7’sini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA 676 BİN 83 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Haziran ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 64,4’ünü otomobil, yüzde 15,1’ini kamyonet, yüzde 13,8’ini motosiklet, yüzde 2,6’sını traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.