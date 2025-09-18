Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın sağlığını korumak amacıyla ilçedeki işletmelerde gıda güvenliği denetimlerini sürdürüyor.

5996 sayılı Kanun kapsamında kamu sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli teknik personelleri tarafından yürütüldü. Denetimler, ilçenin yol güzergahlarındaki çeşitli işletmeleri kapsadı.

Denetim sırasında işletme yetkililerine, ürünler ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerin mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesinin önemine dikkat çekti.

Müdürlük yetkilileri, güvenilir gıdaya erişimin devamlılığını sağlamak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.