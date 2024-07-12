Gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 5996 sayılı Kanun kapsamında rutin gıda denetimi yapıldı.

Personel tarafından denetim yapılan işletmelere gıda güvenliğini sağlamaya yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından, “İlçemize bağlı gıda üretim ve satış işletmelerinde, 5996 sayılı Kanun kapsamında rutin gıda denetimleri Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli teknik personelimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Denetim yapılan işletmelere gıda güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır” açıklamasında bulunuldu.