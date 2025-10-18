İçişleri Bakanlığı ve Yozgat Valiliği’nin destekleriyle düzenlenen proje kapsamında, şehit aileleri ve gazilerden oluşan 90 kişilik kafile, Şanlıurfa ve Mardin illerini kapsayan üç günlük gezi programını tamamladı.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin koordinasyonunda yürütülen proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Valiliğin desteğiyle hayata geçirildi. Program kapsamında katılımcılar, tarihi ve kültürel öneme sahip yerleri ziyaret ederek hem manevi bir yolculuk gerçekleştirdi hem de birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Şanlıurfa ve Mardin gezisinde; Balıklıgöl, Hz. İbrahim Makamı, Göbeklitepe ve Mardin’in tarihi sokakları gibi pek çok önemli mekân ziyaret edildi.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Gökay Açıkgöz, programın gerçekleşmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür ederek şunları söyledi: “Bu anlamlı projeye destek veren İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ve Valiliğimize, şehit aileleri ve gazilerimiz adına teşekkür ediyorum.”