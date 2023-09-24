Gençler, SORGED tarafından yapılan etkinliklerle Yozgat’ı tanımaya ve güzelliklerini keşfetmeyi sürdürüyor.

Yapılacak etkinlik ile alakalı açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Yozgat’ı tanımaya ve tanıtmaya yönelik kültür gezisi düzenleyeceklerini ve Çamlık Milli Parkı’nda doğa yürüyüşü yapacaklarını duyurdu.

GENÇLER YOZGAT’I BİLMİYOR! SORGED ÖĞRETİYOR

Başkan Uğuz açıklamasında, “30 Eylül 2023 Cumartesi günü gençlerimize Yozgat’ı tanımaya ve tanıtmaya yönelik kültür gezisi düzenleyeceğiz ve Yozgat Çamlığı Milli Parkında doğa yürüyüşü yapacağız. Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Yozgat alternatif bir turizm merkezidir. Yozgat ve ilçelerimizin kendisine özgün güzellikleri ve tarihi mekânları bulunmaktadır. Fakat çoğu gencimiz var olan tarihi yerleri gezmek için zamanı veya parası olmayabiliyor. Düzenlediğimiz her faaliyette gençlerimize sorduğumuzda Yozgat'ta gezilecek görülecek yerleri çok fazla bilmediklerini hatta hiç Yozgat Çamlığına bile gitmediklerini dile getiriyorlar. Çamlığımız, tarihi camilerimiz, konaklarımız, Roma Hamamı, Kerkenes Harabeleri, Kazankaya Kanyonu gibi daha birçok güzelliklerimiz tarihi mekânlarımız var. Sen de Yozgat'ı tanımak istiyorsan başvurunu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

YOZGAT’I GEZİP DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPACAKLAR!

Yozgat'ı gezmek için 1 günün yetmeyeceğini söyleyen Başkan Uğuz, şimdilik hazırladıkları programı ise şu şekilde duyurdu: “10.00-11.00 - Yaklaşık 45 dakika boyunca Türkiye'nin ilk milli parkında Yozgat Çamlığında bol oksijenli temiz havasını içimize çekerek doğa yürüyüşü yapacağız.

11.00-12.00 - İkramlar ve semaver çayı eşliğinde sohbet edeceğiz.

12.00-13.00 - Hayri İnal konağında Yozgat'ın yöresel kuruyemişi çedene ve menengiç kahve eşliğinde türküler söyleyip, yöresel oyunlarımızı oynayacağız.

14.00-15.00 - Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu’daki önemli örneklerinden biri olan Çapanoğlu Camini ziyaret ederek, tarihi hakkında bilgi alacağız.

16.00-17.00 - Spor Vadisinde günün stresini atıp kısa bir yürüyüş yapacağız.

17.00- Günü tamamlamış olacağız.” (Melike Aslı Arslan)