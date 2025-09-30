Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, belediye bünyesinde enerji alanında örnek bir proje olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Başkan İnce, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 1.200 kWe – 1.436,4 kWp kurulu güce sahip GES projesi için Armin Elektrik A.Ş. ile 688.999,97 ABD doları bedelle sözleşme imzalandığını belirtti.

İnce, projenin hem çevre dostu enerji dönüşümünü destekleyeceğini hem de belediyenin enerji giderlerinde ciddi tasarruf sağlayarak kaynakların daha verimli kullanılmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

İnce, “İlçemize hayırlı olsun. Çekerek Belediyesi olarak enerji alanında örnek projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Projeyle yılda yaklaşık 2 milyon 146 bin kWh elektrik üretilmesi hedefleniyor. Üretilen enerji ulusal şebekeye aktarılacak, belediyenin elektrik tüketimi bu üretimden mahsuplaşacak ve fazla enerji satılarak belediyeye ek gelir sağlanacak.