Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye İtfaiye Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Anadolu Lisesinde Deprem Haftası nedeniyle tatbikat düzenlendi. Düzenlen tatbikat gerçeği aratmadı.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında her an göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatları sürdürüyor. Öğrencilerde deprem bilincini geliştirerek deprem sırasında ve sonrasında neler yapmaları ve nasıl davranmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan ekipler, Türkiye’de deprem bilinci oluşturulması hedefiyle 1-7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası faaliyetleri yürütüldüğüne dikkat çekti.

Türkiye’nin depremi bilen, acısını yaşayan bir ülke olduğunu söyleyen ekipler, “Özellikle depreme dirençli, bilinçli toplum oluşturmak amacıyla çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Düzenlenmiş olan etkinlikte tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Bu çerçevede, özellikle risk azaltma çalışmalarının öneminin altını çiziyorum. Afet olmadan alınacak tedbirler hem can kayıpları hem de maddi kayıpları önemli ölçüde azaltmakta” dedi.