Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için il merkezi ve 13 ilçede okul ile yurt çevrelerinde denetim yaptı.

Binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, 132 araca cezai işlem uygulandı.

13 İlçede Denetim Uygulandı

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güvenliği için okul ile öğrenci yurtlarının çevresinde denetim gerçekleştirildi. İl merkezi ve 13 ilçede yürütülen uygulamalarda, toplam 177 okul ve çevresi ile 127 öğrenci yurdu ve çevresi kontrol edildi.

Araçlar Sorgulandı

Denetimlerde 3 bin 459 şahıs sorgulandı. Ayrıca bin 9 araç kontrol edilerek, kurallara uymadığı belirlenen 132 araca cezai işlem uygulandı.

Yozgat Valiliği, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.