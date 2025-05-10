Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy (Hasanpaşa) Mahallesi’nde yer alan bir taşınmaz, Şefaatli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından icra yoluyla satışa çıkarıldı.

2024/18 Satış dosya numarasıyla esatis.uyap.gov.tr üzerinden detaylarına ulaşılabilen taşınmaz için elektronik ortamda açık artırma usulü uygulanacak.

Satışa konu taşınmaz; tapu kayıtlarına göre kerpiç ev ve müştemilatı niteliğinde olup, bin 573,82 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Üzerinde tek katlı bir mesken, iki katlı bir mesken, müştemilat ve ahır bulunuyor. İmar durumu bulunmayan taşınmazın muhammen bedeli 3 milyon 25 bin 628 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Taşınmaz için uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ise yüzde 20 olarak açıklandı.

Taşınmazın tapu kaydında, "Bir kısmı Korunma Alanına Kalmaktadır" ve "3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir" şeklinde şerhler yer alıyor.

Açık artırmaların ilki 18 Temmuz 2025 saat 13.30’da başlayacak ve 25 Temmuz 2025 saat 13.30’da sona erecek. İkinci artırma ise 14 Ağustos 2025 saat 13.30’da başlayıp, 21 Ağustos 2025 saat 13.30’da tamamlanacak.

İlgililer, satış şartlarına ve görsellere UYAP'ın e-satış portalı olan esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşabilecek.