Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Gençoğlu Mahallesi’nde yürütülen doğalgaz hattı çalışmaları kapsamında, mahalledeki vatandaşların doğalgaza kavuştuğunu açıkladı.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, doğalgaz bulunmayan evlere enerji ulaştırmak amacıyla uzun süredir yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Başkan Arslan, “Gayretle, inançla ve azimle çıktığımız hizmet yolunda, bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Gençoğlu Mahallesi’nde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında Sürmeligaz ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen çalışmaların sonucunda yeni doğalgaz hattının hizmete açıldığını ifade eden Arslan, “Yollar açıldı, engeller kaldırıldı, sıcak yuvalara enerji ulaştı” sözleriyle süreci özetledi.

Doğalgaz hattının tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirten Arslan, “Mahalle sakinlerimizin teşekkür ziyaretinde bulunacaklarını öğrendik; biz de onlara giderek misafir olduk. Çalışmalarımızı paylaştık, istek ve taleplerini dinledik, gönül gönüle güzel bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Yerköy genelinde hizmetlerin adil ve dengeli biçimde sürdüğünü vurgulayan Arslan, “Biz biliyoruz ki, her adımda birlik, her işte dayanışma varsa başarı da kalıcılık da oradadır. Yerköy’ün her mahallesine eşit hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.