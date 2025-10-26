Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, gençlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Akdağmadeni Gençlik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler, ilçe stadında yapıldı.

Festival kapsamında gençler, matrah, halat çekme ve çeşitli sportif oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren etkinliklerde hem eğlenen hem de spor yapan katılımcılar, enerjilerini sahaya yansıttı.

Akdağmadeni Gençlik Merkezi yetkilileri, festivalin amacının gençleri sporla buluşturmak ve birlik duygusunu güçlendirmek olduğunu belirtti.

Spor, oyun ve eğlencenin iç içe geçtiği festival, gün sonunda yapılan toplu etkinliklerle son buldu.