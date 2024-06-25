Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gençlere yönelik spor etkinlikleri düzenlenmeye başladı.

“Şimdi Hareket Zamanı” sloganıyla düzenlenen spor etkinliklerinin, fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığı bildirildi.

Yapılan spor etkinlikleri kapsamında gençlere voleybol eğitimi verildi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Şimdi hareket zamanı! Fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Şimdi Hareket Zamanı’ sloganıyla spor etkinliklerine başladık. Daha sağlıklı bir yaşam için sen de şimdi harekete geç ve spor yap” dedi.