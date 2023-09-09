SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, bocce kursunun başladığını duyurarak gençlerin spor yapma ve eğitimlerine katkı sağladıklarını belirtti.

Başkan Uğuz, yaptığı açıklamada, "Sorgun Gençlik Derneği, gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra spor alanında da önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Spor, gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmelerine ve boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlar. Bu nedenle SORGED olarak sporu ve gençlerimizin spor yapma isteğini desteklemeye önem veriyoruz. Tüm gençlerimize farklı spor dallarını deneme ve geliştirme fırsatı sunmak istiyoruz. Sorgun'da sporun gelişmesine ve gençlerimizin sportif becerilerinin artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bocce kursunun açılmasıyla birlikte gençler, bu geleneksel spor dalını öğrenme ve uygulama şansına sahip olacaklar. Sorgun Gençlik Derneği, gençlerin spor yapma imkanlarını artırarak sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Gençlik Derneği'nin düzenlediği Bocce Kursu, gençlerin boş zamanlarını aktif bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyacak. Sporun gençler için sadece fiziksel sağlıkla sınırlı olmadığını vurgulayan SORGED Başkanı Halil Uğuz, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına da yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Uğuz, "Spor sadece bedeni değil, aynı zamanda zihni geliştirir. Gençlerimizi sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda sosyal olarak da destekliyoruz. Bocce kursu gibi faaliyetlerle gençlerimizin sosyal çevrelerini genişletmelerine yardımcı oluyoruz. Sporun birleştirici gücünden faydalanarak gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Ayrıca, gençlerimizin disiplin, takım çalışması ve liderlik gibi önemli yetenekleri geliştirmelerine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

SORGED'in gençlere yönelik düzenlediği spor kursları, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına da yardımcı oluyor. Dernek, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesine önem veriyor. Bu tür spor kursları, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve ilgi duydukları spor dallarını denemelerine olanak tanıyor. (Alpaslan Demir)