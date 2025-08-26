Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Avusturya, Azerbaycan, Çekya ve İtalya’dan gönüllüler Sorgun’a geldi.

Cafe, park ve çeşitli sosyal alanlarda gençlerle bir araya gelen gönüllüler, Avrupa’da eğitim, gönüllülük ve kültürel değişim fırsatlarını paylaştı.

Etkinliklerde Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve DiscoverEU projeleri hakkında bilgiler verildi. Katılımcı gençler, Avrupa’yı keşfetme, gönüllülük faaliyetlerine katılma ve uluslararası deneyim kazanma imkânlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

SORGED yetkilileri, gençlerin Avrupa’da farklı kültürleri deneyimlemesi ve yeni ufuklar kazanması için bu tür projelerin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.