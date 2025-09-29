Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda gençlere Avrupa fırsatlarını tanıtan bir etkinlik düzenledi.

Doğanın huzurlu atmosferinde gerçekleştirilen buluşmada gençlere, Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) ve DiscoverEU hakkında bilgi verildi. Kuş sesleri ve çam kokuları eşliğinde yapılan etkinlikte, gençlerin Avrupa’yı keşfetme yolları, gönüllülük faaliyetleri ve uluslararası projelerle kendilerini geliştirme imkânları ele alındı.

Etkinlikte, ESC ile gönüllülük yapma imkânı, DiscoverEU ile ücretsiz tren bileti kazanarak Avrupa’yı gezme fırsatı, Erasmus+ projeleriyle istihdam, kişisel gelişim ve kültürel etkileşim imkânları gençlere aktarıldı.

Sorgun Gençlik Derneği, gençlere uluslararası projelere katılım noktasında kapı aralamayı sürdürüyor.