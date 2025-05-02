Yozgat’ta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür” etkinliği, gönüllü gençlerle toplumun ortak alanlarını güzelleştirmeyi ve çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde, Yozgat İl Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde, Erdoğan Akdağ Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Erhan Özdemir tarafından gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılması, sosyal becerilerinin gelişmesi ve toplumsal dayanışma bilincinin pekiştirilmesi amacıyla “Ekibini Kur, İyilikle Dönüştür” isimli farkındalık etkinliği başlatıldı.

Etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle cami ve gençlik merkezi çevresinde temizlik, bakım, çevre düzenlemesi ve çiçek ekimi çalışmaları gerçekleştirdi.

Etkinlik çevre kirliliği, su israfı ve ihmal edilen alanlara dikkat çekerek, toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Gönüllü gençlerin katılımıyla düzenlenecek organizasyon, terk edilmiş veya bakımsız durumdaki alanların yeniden düzenlenerek topluma kazandırılmasını amaçlıyor.

Etkinliğin uygulama alanları arasında cami ve mescitler, parklar, piknik alanları, okul çevreleri, ortak kullanım alanları ile yardıma muhtaç ailelerin evleri yer alıyor. Bu alanlarda temizlik ve çevre düzenlemesi yapılacak; şadırvanlar temizlenecek, çiçek dikimi gerçekleştirilecek ve oturma alanları iyileştirilecek.