Yozgat Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi eğitmenleri ile birlikte Hz. Osman Cami Yaz Kur’an Kursu’na katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlerle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, robotik uygulamalar üzerinde çalışmalar yapıldı. Etkinlik sayesinde öğrenciler hem eğlendi hem de teknolojiyle ilgili yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak ve onlara farklı beceriler kazandırmak amacıyla bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.