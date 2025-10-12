Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat Gençlik Merkezi, gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmek ve müziğe olan ilgilerini desteklemek amacıyla çeşitli enstrüman eğitimleri düzenliyor.

Merkezde devam eden piyano ve gitar kursları, gençlerin hem müzikle buluşmalarına hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Yozgat Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Müziğin ritmini yakalayan gençler, piyano ve gitar eğitimlerimizle notalara hayat veriyor, yeteneklerini keşfediyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, düzenlenen kursların gençlerin sosyal hayata katılımını artırdığı ve kültürel açıdan zenginleşmelerine katkı sunduğu vurgulandı.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde gençler; nota bilgisi, ritim duygusu, müzik teorisi ve performans becerileri konularında uygulamalı dersler alıyor. Kurslara katılan gençler, belirli dönemlerde düzenlenen küçük konserler ve etkinliklerle hem sahne deneyimi kazanıyor hem de öğrendiklerini sergileme fırsatı buluyor.

Yozgat Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin sanatsal faaliyetlere olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, “Amacımız, gençlerimizin müzikle iç içe olmalarını sağlamak, onlara kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sunmak. Müzik, gençlerin özgüvenini, disiplinini ve yaratıcılığını geliştiriyor. Biz de bu alanda her zaman yanlarındayız” açıklamasında bulundu.

Kurslara katılmak isteyen gençlerin Yozgat Gençlik Merkezi’ne şahsen başvurarak kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. Yetkililer, müzik eğitimlerinin yıl boyunca devam edeceğini, merkezde ayrıca resim, tiyatro ve halk oyunları gibi farklı sanat dallarında da kurslar düzenlendiğini ifade etti.