Üniversite öğrencilerine yönelik vaat edilen ÖTV'siz cep telefonu fırsatı, Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da büyük bir heyecan uyandırdı. Yaklaşık 7 milyon öğrencinin bu kampanyadan faydalanması bekleniyor, ancak hangi marka ve modellerin kampanyaya dahil olacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

ÖTV'SİZ TELEFON VAADİ YOZGAT'TA BÜYÜK BEKLENTİ YARATIYOR

Yozgat'ta cep telefonu fiyatlarının minimum 5 bin lira seviyesinde olduğu görülüyor, en pahalı modeller ise 65 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu fiyat artışları, ÖTV'siz telefon sözünün yarattığı beklenti ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle yaşanmış gibi gözüküyor. Bazı cep telefonu satış bayileri, Maliye Bakanının Apple'ın kampanyaya dahil olmayabileceğini söylüyor ve Türkiye'de üretilen marka ve modellerin bu avantajdan yararlanabileceğini vurguluyor.

KAMPANYAYA HANGİ MARKALAR KATILACAK?

Özellikle Samsung'un eski modellerinin üretiminin durduğu ve Xiaomi'nin sadece belirli modelleri ürettiği dikkate alındığında, Realme, Omix, Tecno Mobile, General Mobile, Casper ve Reeder gibi markaların kampanyaya katılabileceği düşünülüyor. Ancak, cep telefonu satışı yapan esnaf, döviz kurlarındaki dalgalanmanın telefon fiyatlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Apple'ın ardışık zam haberleri de endişeleri artırıyor. Dolar kuru 28 TL'yi aşarsa, Apple cep telefonlarında %10'luk bir zam beklentisi bulunuyor. Android modellerde de zam riski mevcut, ancak bu zam oranının Apple'a göre daha düşük olabileceği belirtiliyor.

ÖĞRENCİLER VE TÜKETİCİLER FİYAT ARTIŞLARINDAN ENDİŞELİ

Şu an için Yozgat'ta 64GB Android modellerin 5 bin lira civarında başladığı, en ucuz Apple modeli olan iPhone 11'in 64GB versiyonunun 23 bin liradan başladığı ve en pahalı model olan iPhone 14 Pro Max'in 128GB versiyonunun ise 65 bin liradan başladığı bilgileri paylaşılıyor. Cep telefonu satış bayileri, yakın gelecekte devletin ÖTV oranlarında yapabileceği düzenlemelerle fiyatlarda yeni bir zam riski olduğunu vurguluyor. Öğrenciler ve tüketiciler ise ÖTV'siz telefon kampanyasının detaylarını dikkatle takip ederek, telefon alım kararlarını bu belirsizlikler ışığında şekillendiriyorlar. (Haber Merkezi)