Yozgat Gençlik Merkezleri, doğayla iç içe bir etkinlikte gençleri lavanta tarlasında bir araya getirdi.

Gençler, lavanta hasadı yaparak keyifli vakit geçirdi. Mor tarlalarda düzenlenen etkinlikte hem doğayı tanıma hem de lavantanın üretim süreci hakkında bilgi edinme fırsatı buldular.

Yozgat Gençlik Merkezleri yetkilileri, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: “Gençlerimizle doğanın en güzel tonunda, lavanta kokuları içerisinde bir araya geldik. Hem eğlendik hem öğrendik. Doğayla iç içe bu buluşmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”