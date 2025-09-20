Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren hentbol takımı, hazırlıklara ara vermeden devam ediyor. Takım, Spor Vadisi’nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla daha da güçleniyor.

Yoğun çalışmalara odaklanan gençler, disiplinli bir şekilde antrenmanlarına hız kesmeden sürdürüyor.

Takım, hem fiziksel hem de motivasyon olarak yeni sezona oldukça güçlü şekilde girmeyi amaçlıyor.

Antrenmanlar, yüksek motivasyonla devam ederken, takımın önümüzdeki karşılaşmalara hazırlanma süreci ilerliyor.

